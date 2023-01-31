Сорокапятилетний IT-предприниматель Брайан Джонсон, который сделал состояние на идее обработки платежей BrainTree, решил потратить все своё состояние на заботу о собственном здоровье и на борьбу со старостью.
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Он буквально одержим идеей вечной молодости.
Сейчас над решением задачи работает целая команда из почти тридцати ведущих экспертов и врачей в области здравоохранения. Они день и ночь следят за функционированием тела "заказчика" и пытаются повернуть процесс старения вспять.
В наступившем 2023 году в планах Джонсона вложить в собственное тело по крайней мере два миллиона долларов, он желает изменить внешность на 18-летнего человека, а также пересадить себе органы более молодых людей.
Те, кто внимательно следит за его стараниями, отмечают и существенные успехи.
Например, углублённые физиологические тесты свидетельствуют о том, что у Джонсона кожа 28-летнего, сердце 37-летнего, а физическая форма и объём лёгких соответствует нормальному восемнадцатилетнему подростку.
За всем этим стоит кропотливая работа: подъём в 5:00 утра, приём около 30 лекарств, витаминов и добавок, часовая тренировка, раздельное многоразовое питание и ежедневные медицинские обследования.
Джонсон уже сделал более 33.000 снимков своего кишечника и даже использует специальное устройство, которое подсчитывает количество его ночных эрекций (???!!!).
Каждый день он наносит на свою кожу примерно семь различных кремов и еженедельно заказывает процедуру лазерного пилинга.
Многим такая жизнь может показаться настоящим безумием, но Джонсон счастлив и не собирается останавливаться.
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