Меньше 150 тысяч военных плюс десятки тысяч "околовоенных" специалистов

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Армия Великобритании переживает сложные времена, бронетехника устарела, военнослужащих мало и, по оценкам добрых друзей из США, армия Туманного Альбиона больше не представляет из себя "боевую силу высшего уровня".

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Об этом рассказал в интервью Sky News глава оборонного комитета Тобиас Эллвуд.

Армия в плачевном состоянии, говорит он.

"Для боёв на суше у нас есть три основных компонента: танк, бронемашина пехоты и разведывательная машина. В нашем случае это танк Challenger 2, БМП Warrior и машина разведки Scimitar. Они служат по 20-30, а то и 50 лет! Их не модернизируют, наша армия ещё и слишком маленькая" - заявляет Эллвуд.

Численность армии Британии постоянно сокращается.

"В итоге мы имеем армию, которая не способна защитить не только Великобританию, но и никаких союзников в регионе в ближайшее десятилетие"

Об этом же говорят и высокопоставленные американские генералы, которые прямо в лицо сообщают всю правду министру обороны Уоллесу и предоставляют объективный анализ обороноспособности страны.

Помимо прочего, в случае теоретического нападения на остров нескольких десятков БПЛА, Великобритании будет попросту нечем защищаться.

Военные реформы давно назрели, необходимо вливать огромные средства в модернизацию армии, но пока что делать это никто из британских политиков и руководителей не собирается.

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