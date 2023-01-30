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Global Times: Военная помощь США в обороне Тайваня это "утоление жажды ядом"
Соцопрос - 56,6% жителей Тайваня считают США ненадежными партнерами
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Журналисты издания Global Times выпустили материал, в котором проведена углублённая оценка настроений тайваньских граждан по вопросу принадлежности острова и дальнейшего развития событий.

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Корреспонденты уверяют, что в тайваньском обществе наступает некое отрезвление. Жители подозревают, что США планируют использовать остров как элемент своей политической игры.

Уже более 56% населения Тайваня считают США неблагонадёжными партнёрами, которые могут подвести в любой момент.

Глобальный нарратив тайваньского общества - доверие к США.

Действия Вашингтона в отношении его вчерашних союзников вызывают массу вопросов, большое количество жителей острова считают, что принять военную помощь США  - это как утолять жажду ядом.

Приверженность Америки территориальному суверенитету Тайваня "надёжна, как скала", но никто из американских чиновников так и не объяснил простым людям, а какие вообще эта "скала" имеет размеры?

Если США не хватит решимости вступить в открытое военное противостояние с Китаем из-за маленького острова, то судьба Тайваня, по сути, заранее предрешена.

Он сыграет свою политическую роль и только и всего. Так если всё упирается в некую политическую партию глобальных игроков, то зачем же доводить ситуацию до переговорного тупика и военного конфликта?

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