Журналисты издания Global Times выпустили материал, в котором проведена углублённая оценка настроений тайваньских граждан по вопросу принадлежности острова и дальнейшего развития событий.
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Корреспонденты уверяют, что в тайваньском обществе наступает некое отрезвление. Жители подозревают, что США планируют использовать остров как элемент своей политической игры.
Уже более 56% населения Тайваня считают США неблагонадёжными партнёрами, которые могут подвести в любой момент.
Глобальный нарратив тайваньского общества - доверие к США.
Действия Вашингтона в отношении его вчерашних союзников вызывают массу вопросов, большое количество жителей острова считают, что принять военную помощь США - это как утолять жажду ядом.
Приверженность Америки территориальному суверенитету Тайваня "надёжна, как скала", но никто из американских чиновников так и не объяснил простым людям, а какие вообще эта "скала" имеет размеры?
Если США не хватит решимости вступить в открытое военное противостояние с Китаем из-за маленького острова, то судьба Тайваня, по сути, заранее предрешена.
Он сыграет свою политическую роль и только и всего. Так если всё упирается в некую политическую партию глобальных игроков, то зачем же доводить ситуацию до переговорного тупика и военного конфликта?
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