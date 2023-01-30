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Поддержка Украины разорила немецкую армию, не хватает даже лейкопластырей - The Economist
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Издание The Economist сообщает о том, что из-за постоянной помощи Украине немецкие вооружённые силы оказались буквально у разбитого корыта.

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В немецкой армии царят «упадок и разор».

Постоянные запросы на передачу боеприпасов, военного обмундирования и тяжёлой бронетехники практически «высосали до донышка» запасы Бундесвера.

Журналисты издания говорят, что ещё до февральских событий 22 года в течение нескольких часов Германия могла отправить в любую точку мира спецподразделение численностью до 500 человек вместе со всем необходимым оборудованием, теперь же и это стало серьезной проблемой.

В Бундесвере не хватает даже лейкопластырей!

Это никакая не шутка и не пропаганда, это официальное заявление Эберхарда Цорна, который занимался всесторонним аудитом фактического состояния армии страны в декабре 2022 года.

Из отчета стало понятно что, на лицо большие проблемы и оборона государства под угрозой.

Например, из 350 БМП модели «Пума» только 150 реально смогут немедленно выехать на поле боя, большинство радиооборудования, которое используется сейчас в Бундесвере, стоит на вооружении уже более 40 лет и так практически во всех сегментах обеспечения войск.

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