Издание The Economist сообщает о том, что из-за постоянной помощи Украине немецкие вооружённые силы оказались буквально у разбитого корыта.
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В немецкой армии царят «упадок и разор».
Постоянные запросы на передачу боеприпасов, военного обмундирования и тяжёлой бронетехники практически «высосали до донышка» запасы Бундесвера.
Журналисты издания говорят, что ещё до февральских событий 22 года в течение нескольких часов Германия могла отправить в любую точку мира спецподразделение численностью до 500 человек вместе со всем необходимым оборудованием, теперь же и это стало серьезной проблемой.
В Бундесвере не хватает даже лейкопластырей!
Это никакая не шутка и не пропаганда, это официальное заявление Эберхарда Цорна, который занимался всесторонним аудитом фактического состояния армии страны в декабре 2022 года.
Из отчета стало понятно что, на лицо большие проблемы и оборона государства под угрозой.
Например, из 350 БМП модели «Пума» только 150 реально смогут немедленно выехать на поле боя, большинство радиооборудования, которое используется сейчас в Бундесвере, стоит на вооружении уже более 40 лет и так практически во всех сегментах обеспечения войск.
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