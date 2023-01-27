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На военном параде в Индии показали 81мм миномет, установленный на верблюде
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На прошедшем вчера военном параде индийских Вооружённых сил в честь "Дня республики" были показаны очень интересные экземпляры вооружений.

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Таких, которые гарантировано не имеет ни одна страна в мире, кроме Индии.

Особенный интерес публики и международных гостей снискал отряд кавалеристов, которые  верхом на специальных "военных" верблюдах могут управляться с установленным на животном минометом калибром 81 мм.

Такой кавалерии мир ещё не видел, ну разве что боевые слоны вспоминаются.

При взгляде на этот снимок возникает так много вопросов, что их и не перечислить.

Например, неплохо было бы воочию увидеть сам момент выстрела из такого миномета и то, как верблюд справляется с отдачей орудия.

Опять же, неплохо было бы посмотреть на реакцию животного на резкий и громкий звук работы миномета.

Отдельный вопрос - мобильность такой "пушечной системы".

Да, на маршевых скоростях верблюды не плохи, но при маневрировании на местности они очень медлительны и не очень послушны.

В общем, индусы опять и снова смогли всех удивить.

При этом нельзя сказать, что Вооружённые силы Индии не в курсе про современные средства обороны и им чужды всяческие электронные приспособления, но насколько разнородный получается состав подразделений в армии Индии.

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#индия #индия и россия #индийская верблюжья бронекавалерия #кавалерия
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