На прошедшем вчера военном параде индийских Вооружённых сил в честь "Дня республики" были показаны очень интересные экземпляры вооружений.
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Таких, которые гарантировано не имеет ни одна страна в мире, кроме Индии.
Особенный интерес публики и международных гостей снискал отряд кавалеристов, которые верхом на специальных "военных" верблюдах могут управляться с установленным на животном минометом калибром 81 мм.
Такой кавалерии мир ещё не видел, ну разве что боевые слоны вспоминаются.
При взгляде на этот снимок возникает так много вопросов, что их и не перечислить.
Например, неплохо было бы воочию увидеть сам момент выстрела из такого миномета и то, как верблюд справляется с отдачей орудия.
Опять же, неплохо было бы посмотреть на реакцию животного на резкий и громкий звук работы миномета.
Отдельный вопрос - мобильность такой "пушечной системы".
Да, на маршевых скоростях верблюды не плохи, но при маневрировании на местности они очень медлительны и не очень послушны.
В общем, индусы опять и снова смогли всех удивить.
При этом нельзя сказать, что Вооружённые силы Индии не в курсе про современные средства обороны и им чужды всяческие электронные приспособления, но насколько разнородный получается состав подразделений в армии Индии.
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