Уже который день практически во всех крупных городах Франции проходят неутихающие протесты населения против пенсионной реформы.
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"Традиционные" формы протестов французов - массовые беспорядки на улицах, кровавые стычки с полицией, а также поджоги автомобилей и мусорных баков.
Крупнейшие профсоюзы страны и многие мелкие политические партии призывают провести бессрочные забастовки против повышения пенсионного возраста.
Макрон, который ранее обещал не поднимать пенсионный возраст, теперь лоббирует поднятие возраста выхода на пенсию до 64 лет уже с 1 сентября 2023 года.
Всему виной экономический кризис и невозможность покрыть дефицит средств в Пенсионном Фонде.
При этом Франция продолжает поставлять на Украину вооружение и деньги, хотя для собственных пенсионеров этих денег явно бы хватило.
Как говорится в известной фразе - "Вы не понимаете, это другое!"
За минувшие двое суток на улицы страны вышли более одного миллиона человек, особенно иронично выглядит заявление Макрона о том, что в период с 2024 по 2030 год на военный бюджет страны будет выделено €400 млрд!
В том числе эти средства пойдут на восполнение запасов оружия и укрепление армии напрямую за счёт французских пенсионеров.
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