Лидер Китая, господин Си, в своём новогоднем обращении сделал целый ряд завуалированных намёков в сторону США.
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Да, напрямую лидер Китая никаких ультиматумов американским деятелям не поставил, но между строк удалось услышать много угрожающей риторики.
Например, глава КНР сказал, что страна «будет вести решительную и серьёзную борьбу против сепаратизма и вмешательства извне», ещё Дзиньпин добавил, что Китай «возьмёт на себя инициативу и наладит отношения по обе стороны залива».
Такие заявления, безусловно, свидетельствует о том, что Китай явно твёрдо решил вернуть себе Тайвань в рамках политики «единого Китая».
Также господин Си пообещал приобрести «новых друзей» на международной арене и способствовать добавлению стабильности в такой неспокойной обстановке в мире.
Отдельно китайский лидер упомянул и национальную оборону.
Он подчеркнул, что за последний год в Китае были сделаны серьёзные шаги по масштабной модернизации вооруженных сил, и НОАК – грозная сила.