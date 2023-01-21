Никакой "украинского сценария" с Тайванем не получится

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Лидер Китая, господин Си, в своём новогоднем обращении сделал целый ряд завуалированных намёков в сторону США.

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Да, напрямую лидер Китая никаких ультиматумов американским деятелям не поставил, но между строк удалось услышать много угрожающей риторики.

Например, глава КНР сказал, что страна «будет вести решительную и серьёзную борьбу против сепаратизма и вмешательства извне», ещё Дзиньпин добавил, что Китай «возьмёт на себя инициативу и наладит отношения по обе стороны залива».

Такие заявления, безусловно, свидетельствует о том, что Китай явно твёрдо решил вернуть себе Тайвань в рамках политики «единого Китая».

Также господин Си пообещал приобрести «новых друзей» на международной арене и способствовать добавлению стабильности в такой неспокойной обстановке в мире.

Отдельно китайский лидер упомянул и национальную оборону.

Он подчеркнул, что за последний год в Китае были сделаны серьёзные шаги по масштабной модернизации вооруженных сил, и НОАК – грозная сила.

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