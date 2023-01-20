Гуманитарная помощь "для сохранения мобильности"

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Западные партнёры спешат помочь Украине всем, чем только могут.

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Теперь вот решили оправить гуманитарный груз с солью.

Бельгийские «воротилы» подарят Украине три тысячи тонн соли в качестве гуманитарной помощи, об этой важной миссии заявило МИД Королевства.

Проблема только в том, что вся эта соль - «дорожная», но она, якобы, должна помочь «сохранить мобильность» в стране в свете ситуации в Соледаре и Артёмовске.

Вопрос обеспечения Украины солями, в том числе и техническими, выходит на первый план, хотя и раньше такое сырье было востребовано, особенно в зимние месяцы.

Конечно же, никто не говорит о том, что запасов соли на Украине нет, они есть, но они быстро закончатся.

Как стало известно журналистам, целых 120 грузовиков, гружёных солью для посыпки дорог, уже готовы отправиться на Украину.

Впрочем, масштаб помощи не выглядит феноменально. Только город Москва за одну зиму тратит 400000 тонн соли на посыпку дорог столицы.

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