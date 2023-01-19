Никого уже давно не удивляет тот факт, что китайцы мгновенно заимствуют идеи и технологии от ведущих компаний мира, адаптируя их под собственные возможности и нужды.
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Такая практика длится уже очень давно, но, похоже, начинает уходить в прошлое из-за технологических санкций против Китая.
Пользователи китайских социальных сетей, интересующиеся военной тематикой, высмеяли американское агентство технологических инициатив, которые можно быстро перенаправить в военное русло, DARPA за их очередную "разработку".
Там представили прототип дрона проекта CRANE X-plane, который должен стать будущим самым прогрессивным разведывательным беспилотником США.
Китайцы обратили внимание на необычайную схожесть «прогрессивного» американского дальнего дрона-разведчика с китайской моделью "Учжэнь-7", фото которой можно обнаружить в сети.
Сходство действительно феноменальное.
Теперь уже никто не скажет, что китайцы - плагиаторы, скорее наоборот.
В некоторых вопросах китайские специалисты дадут значительную фору специалистам Европы и Америки.
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