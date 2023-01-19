Плагиаторы, они такие, ничего их не остановит

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Никого уже давно не удивляет тот факт, что китайцы мгновенно заимствуют идеи и технологии от ведущих компаний мира, адаптируя их под собственные возможности и нужды.

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CRANE X-plane

Такая практика длится уже очень давно, но, похоже, начинает уходить в прошлое из-за технологических санкций против Китая.

Пользователи китайских социальных сетей, интересующиеся военной тематикой, высмеяли американское агентство технологических инициатив, которые можно быстро перенаправить в военное русло, DARPA за их очередную "разработку".

CRANE X-plane

Там представили прототип дрона проекта CRANE X-plane, который должен стать будущим самым прогрессивным разведывательным беспилотником США.

Китайцы обратили внимание на необычайную схожесть «прогрессивного» американского дальнего дрона-разведчика с китайской моделью "Учжэнь-7", фото которой можно обнаружить в сети.

Сходство действительно феноменальное.

Теперь уже никто не скажет, что китайцы - плагиаторы, скорее наоборот.

В некоторых вопросах китайские специалисты дадут значительную фору специалистам Европы и Америки.

Учжэнь-7

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