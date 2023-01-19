Там уже согласны с тем, что вообще не летать над Россией - очень дорогое удовольствие

Главный по транспорту в Еврокомиссии заявил, что если в скором времени воздушное пространство России будет открыто, то необходимо убедиться в том, что плата иностранных авиакомпаний за пролёт их самолетов над территорией Сибири будет обнулена.

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Стоит отметить, что взимание платы за пролёт в суверенном воздушном пространстве той или иной страны это совершенно стандартная практика.

Данная плата была введена ещё во времена Советского Союза и это не просто «плата за воздух», это цена полного диспетчерского сопровождения полёта и предоставления всех авиадиспетчерских услуг (в том числе и работа службы метеорологии).

В 2013 году по старым оценкам прибыль России от платы за пролет зарубежных авиакомпаний над территорией страны составляла примерно 350 млн долларов.

При этом Россия традиционно оставалась страной, которая до недавнего времени выставляла минимальные счета зарубежным авиакомпаниям - так за 100 км пути Россия получала меньше 100 долларов, тогда как транзит над территории Германии стоит около 200 долларов.

Теперь же европейцы, которые действительно страдают из-за необходимости почти в 2 раза больше платить за доставку грузов и перелеты пассажиров, хотят все же летать над Россией, пока что над Сибирью, но подают это как одолжение, за которое требуют отменить роялти.

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