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В Тольятти освоили выпуск бронированных шорт и плащей-"невидимок" для Армии России
Уникальная одежда действительно эффективна на практике
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Недавно стало известно о том, что специалисты пошивочного дела из Тольятти совместно с российскими военными разработали простые, но эффективные варианты дополнительного обмундирования, которые уже доказали свою эффективность.

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Возможно, для кого-то это будет звучать комично, но предприятие отшивает в месяц около 15000 плащей-«невидимок», специальных шорт из бронированной ткани, спальных мешков и других важных комплектующих для Армии РФ.

Уникальная одежда была разработана в Тольятти, на предприятии, которое традиционно производило обыкновенные платья, куртки и брюки.

Но сейчас оно переориентировано на выпуск специальной военной одежды.

Уникальная ткань плащей-«невидимок» гарантированно скрывает носителя от тепловизоров, установленных на БПЛА, но и более эффективно сохраняет тепло, а применение сверхпрочного волокна в основе ткани для «бронированных» шорт в какой-то степени действительно может защитить от поражения осколками.

Многие вещи уже испытаны на полигонах практически.

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