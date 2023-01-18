Он оскорбил Меган Маркл и Принца Гарри

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Всемирно известный ведущий автомобильных (и не очень) шоу Джереми Кларксон снова оказался в центре скандала, который может стоить ему продолжения телевизионной карьеры.

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Инсайдеры сообщают, что стриминговый гигант "Амазон Прайм Видео" уже принял решение о разрыве с телеведущим всех отношений и закрытии проекта The Grand Tour из-за того, что Джереми оказался в центре скандала с опубликованными им оскорблениями в адрес Меган Маркл в авторской колонке для издания The Sun.

Кларксон заявил, что "на клеточном уровне" ненавидит герцогиню Маркл и "её следует провести по улицам Лондона под крики "Позор!" и под градом фекалий".

Общественность настолько возмутилась, что буквально завалила министерства страны жалобами, а Кларксону пришлось принести публичные извинения, он даже написал личное письмо Принцу Гарри и его супруге с извинениями, но извинения не были приняты.

Теперь же все контракт с Амазон фактически расторгнут, но Джереми дадут закончить уже начатые проекты.

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