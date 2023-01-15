Глава компании DoNotPay заявил, что с радостью выплатит приз в размере 1 млн долларов тому истцу или ответчику, чьё дело будет рассматриваться в Верховном Суде США, который согласен следовать подсказкам разработанного компанией DoNotPay искусственного интеллекта.
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Да, придётся пойти на существенный риск и исполнять всё строго как того потребует искусственный интеллект и, естественно, от этого будет зависеть и решение суда.
Сам владелец компании-разработчика ИИ абсолютно уверены в успехе и поэтому назначил столь существенную награду.
Данный публичный эксперимент призван заявить о том, что необходимо протестировать возможности ИИ «работать» виртуальным адвокатом в реальном времени при реальных судьях.
На самом деле компания DoNotPay это лишь публичный представитель целого ряда ведущих американских разработчиков систем искусственного интеллекта. Они все хотят показать (а главное – доказать), что их продукты способны бороться с бюрократией и чиновниками, а также действительно помогать человеку в тех сферах, где наиболее существенно проявляется несправедливость по отношению к обыкновенным людям.
Если искусственному интеллекту удастся «переговорить» юристов и убедить реальных судей в том, что правда на стороне клиента искусственного интеллекта, то это станет настоящим событием в истории всего человечества.
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