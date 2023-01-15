Монетизация-стимуляция для проверки нейросети в реальных условиях

Глава компании DoNotPay заявил, что с радостью выплатит приз в размере 1 млн долларов тому истцу или ответчику, чьё дело будет рассматриваться в Верховном Суде США, который согласен следовать подсказкам разработанного компанией DoNotPay искусственного интеллекта.

реклама

Да, придётся пойти на существенный риск и исполнять всё строго как того потребует искусственный интеллект и, естественно, от этого будет зависеть и решение суда.

Сам владелец компании-разработчика ИИ абсолютно уверены в успехе и поэтому назначил столь существенную награду.

Данный публичный эксперимент призван заявить о том, что необходимо протестировать возможности ИИ «работать» виртуальным адвокатом в реальном времени при реальных судьях.

На самом деле компания DoNotPay это лишь публичный представитель целого ряда ведущих американских разработчиков систем искусственного интеллекта. Они все хотят показать (а главное – доказать), что их продукты способны бороться с бюрократией и чиновниками, а также действительно помогать человеку в тех сферах, где наиболее существенно проявляется несправедливость по отношению к обыкновенным людям.

Если искусственному интеллекту удастся «переговорить» юристов и убедить реальных судей в том, что правда на стороне клиента искусственного интеллекта, то это станет настоящим событием в истории всего человечества.

Что еще интересного почитать:

Новый основной боевой танк Китая - копия русского Т-14 "Армата"

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В Канаде появятся аптеки для продажи тяжелых наркотиков типа героина и метамфетамина