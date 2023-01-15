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Глава компании DoNotPay заявил, что с радостью выплатит приз в размере 1 млн долларов тому истцу или ответчику, чьё дело будет рассматриваться в Верховном Суде США, который согласен следовать подсказкам разработанного компанией DoNotPay искусственного интеллекта.

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Да, придётся пойти на существенный риск и исполнять всё строго как того потребует искусственный интеллект и, естественно, от этого будет зависеть и решение суда.

Сам владелец компании-разработчика ИИ абсолютно уверены в успехе и поэтому назначил столь существенную награду.

Данный публичный эксперимент призван заявить о том, что необходимо протестировать возможности ИИ «работать» виртуальным адвокатом в реальном времени при реальных судьях.

На самом деле компания DoNotPay это лишь публичный представитель целого ряда ведущих американских разработчиков систем искусственного интеллекта. Они все хотят показать (а главное – доказать), что их продукты способны бороться с бюрократией и чиновниками, а также действительно помогать человеку в тех сферах, где наиболее существенно проявляется несправедливость по отношению к обыкновенным людям.

Если искусственному интеллекту удастся «переговорить» юристов и убедить реальных судей в том, что правда на стороне клиента искусственного интеллекта, то это станет настоящим событием в истории всего человечества.

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шляпой он станет в истории всего человечества вы не забывайте что за ИИ будет скрываться существо, которое ненавидит человеков
Выплату в $1 млн получит тот, кто доверит ИИ представлять свое дело в Верховном суде США
ATHLON
10:00
Как в ЖК мониторе, пиксель (транзистор не открывается и не закрывается) на это ему нужно время, много времени, в отличии от CRT.
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