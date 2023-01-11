Впервые на возможные технические проблемы в работе консолей PlayStation 5 из-за их неправильной ориентации в пространстве обратил внимание специалист, занимающийся ремонтом электроники под ником TheCod3r.
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Ещё прошлой осенью он пытался привлечь внимание к проблеме, но с тех пор ничего не изменилось. Sony отказывается комментировать узкоспециализированные вопросы «долголетия» приставки и продолжает в своих рекламных роликах показывать игровую консоль PlayStation 5, которая ориентирована вертикально.
Техноблогер же утверждает, что это фатальная ошибка, которая в скором времени приведёт к покупке новой консоли взамен испорченной.
Проблема состоит в том, что в официальной документации указана возможность работы приставки в любом положении (в горизонтальном уж точно), однако гравитация в этом случае, как настаивает блогер, вовсе не пустой звук.
Жидкий металл, который является частью технологического решения приставки, имеет свойство вытекать из тех пространств, которые для него предназначены.
При вытекании он портит другие компоненты платы.
Конкретно речь идёт про сплав галлия и индия, который применяется в качестве теплопроводящего слоя между чипом APU и радиатором охлаждения.
Даже при комнатной температуре этот состав остаётся жидким и есть много свидетельств того, как под воздействием гравитации происходит вытекание этого сплава на плату.
Сплав неминуемо просачивается даже через малейшие отверстия и щели, а при вытекании он попадает на «материнку» и гарантированно приводит к короткому замыканию.
Это, в свою очередь, ведёт к полной потере работоспособности консоли, последующему дорогостоящему ремонту или приобретению новой.
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