Новые фронтовые истребители пятого поколения вызывают обоснованное беспокойство у ВВС США

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Компания «Экзосоник» уже работает над созданием новейшего сверхзвукового беспилотника в интересах Военно-Воздушных Сил США, который должен использоваться в качестве имитатора для реального моделирования в рамках учений современных воздушных боёв с потенциальным противником.

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В качестве такого реально-виртуального противника в первую очередь рассматриваются российские истребители марки СУ-57, а также и китайские J-20.

Уже несколько десятков лет в США существует специальная "тестовая" эскадрилья, которая состоит из истребителей F-5 и F-16, именно они использовались до недавнего времени в качестве «имитационных объектов» в учебных целях, играющих роль вражеских военных самолётов.

Появление на вооружении России неподражаемых истребителей пятого поколения поставило американских военных перед фактом - истребители F-5 и F-16 больше не являются адекватным «тренажёром» для обучения военных лётчиков.

Будущие беспилотники-«имитаторы» под кодовым названием Revenant будут обладать высокой скоростью полёта и манёвренностью, также их планируется снабдить системами, которые есть у современных истребителей.

Например, высокочастотными каналами передачи данных, системами поиска по инфракрасному излучению, а также активными ФАР.

Также беспилотник-имитатор СУ-57 обещают оснастить турбореактивным двигателем, а по своему внешнему виду БПЛА будет напоминать нечто среднее между истребителем с отсутствующей кабиной и крылатой ракетой.

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