Продукция уже поставляется в 27 стран мира

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке

3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Турция в последние несколько лет достигла всем заметных успехов в области ВПК.

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Последнее время на слуху знаменитые турецкие «Байрактары», которые получили невероятное медийное освещение во время кризиса на Украине.

Эксперты заявляют, что один только пиар «Байрактаров» в реальных условиях применения принёс выгоду производителю в $1,2 млрд за прошедший год.

Основной «кирпичик» успеха компании Baykar, которая выпускает БПЛА бренда – это «Tb2 bayraktar». Эти беспилотники поставляются уже в 27 стран мира.

По результатам 2022 года на одну только компанию Baykar приходится 45% всех продаж турецкого военно-промышленного комплекса!

Ещё чуть-чуть и компания станет абсолютным оружейным монополистом Турции.

Примерно 98% продукции составляют БПЛА, а выручка компании уже превысила $1 млрд .

В наступившем году турецкие власти ждут ещё большего роста продаж экспортных вооружений, который может составить $6 млрд.

Об эффективности «Байрактаров» (либо об их неэффективности), можно разговаривать долго, но медийный успех абсолютно неоспорим.

Турция действительно смогла наладить собственное производство БПЛА, параллельно хорошенько вложившись в рекламу и не прогадала.

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