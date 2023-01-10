Турция в последние несколько лет достигла всем заметных успехов в области ВПК.
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Последнее время на слуху знаменитые турецкие «Байрактары», которые получили невероятное медийное освещение во время кризиса на Украине.
Эксперты заявляют, что один только пиар «Байрактаров» в реальных условиях применения принёс выгоду производителю в $1,2 млрд за прошедший год.
Основной «кирпичик» успеха компании Baykar, которая выпускает БПЛА бренда – это «Tb2 bayraktar». Эти беспилотники поставляются уже в 27 стран мира.
По результатам 2022 года на одну только компанию Baykar приходится 45% всех продаж турецкого военно-промышленного комплекса!
Ещё чуть-чуть и компания станет абсолютным оружейным монополистом Турции.
Примерно 98% продукции составляют БПЛА, а выручка компании уже превысила $1 млрд .
В наступившем году турецкие власти ждут ещё большего роста продаж экспортных вооружений, который может составить $6 млрд.
Об эффективности «Байрактаров» (либо об их неэффективности), можно разговаривать долго, но медийный успех абсолютно неоспорим.
Турция действительно смогла наладить собственное производство БПЛА, параллельно хорошенько вложившись в рекламу и не прогадала.
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