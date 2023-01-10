Покорить космос "не выходя из Великобритании" не получилось

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Дебютная попытка компании Virgin Orbit запустить в космос спутники непосредственно с суверенной территории Великобритании провалилась.

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Ракета-носитель Launcher One вообще не смогла доставить закрепленные на ней космические аппараты до планируемой орбиты.

Компания Ричарда Брэнсона в своём заявлении для Twitter опубликовала следующее:

«По всему похоже, что мы столкнулись с аномалий, именно она помешала нам достичь орбиты. Сейчас идёт анализ полученной информации».

Идея же состояла в том, чтобы закрепить под одним из крыльев специально модифицированного самолёта Boeing 747 двухступенчатую ракету-носитель, специально сконструированную для реализации воздушного запуска.

Предполагалось, что она сможет вывести на орбиту 9 спутников, но главное, чего хотелось добиться – это именно «покорение космоса» с территории Великобритании.

Самолёт успел подняться в воздух над Атлантикой на высоту почти 12000 м и сбросил ракету Launcher One, которая попросту не смогла сработать так, как было необходимо.

А - "Аномалия".

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