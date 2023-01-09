Принцип действия «антидронового» ружья примерно следующий.
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С помощью специализированного алгоритма «гаджет» создаёт направленные помехи средствами РЭБ, которые рассчитаны, прежде всего, на «разрушение» связи по радиоканалам управления, а также на «разрывание цепочек» навигации любых коммерческих БПЛА.
Как только каналы управления и навигации обрываются, то управляющие системы беспилотников в массе своей переключаются либо в режим «возвращение к точке запуска» либо в режим «посадки».
Как быстро это происходит?
По обобщенным практическим сведениям временной интервал от 5 до 30 секунд.
Конечно, после такого воздействия дрон уже не пригоден для выполнения конкретной задачи, ради которой он был запущен. При этом предпочтительнее всего осуществлять принудительную «посадку» и взять БПЛА в качестве трофея. Стоит помнить и о том, что с трофейного дрона можно получить необходимую информацию о местах его запуска.
Базовая версия ружья ПАРС «Ступор» изготовлена в специальном пластиковом корпусе и имеет длину почти 900 мм, масса устройства - чуть более 5 кг.
В «носовой» части находится крупный кожух, защищающий антенны, следом за которым смонтирована рукоятка управления «спуском». Задняя часть выполнена в виде удобного приклада, также же устройство оснащено коллиматорным прицелом для точного наведения.
Передатчик мощностью 6 Вт работает сразу в нескольких диапазонах и гарантированно подавляет навигационные системы Beidou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС.
Также помехи выставляются в наиболее "популярных" диапазонах рабочих частот при использовании дронов и радиосвязи.
Ружье против дронов сохраняет свои поражающие свойства на дальности до 500 м и имеет ширину луча в 15°.
Встроенный аккумулятор позволяет «стрелять» по БПЛА 4 часа без подзарядки.
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