С учетом ситуации на рынке нефти и цен на нем

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Министерство энергетики США заявило о том, что программа по восстановлению стратегического нефтяного запаса страны так и не смогла стартовать.

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Сейчас стратегические запасы нефти в США уже в полном смысле этого слова нельзя назвать «запасами» и «стратегическими». Их осталось очень-очень мало.

В начале 22 года в стратегическом резерве находилось более 580 млн баррелей нефти. Этого было достаточно, чтобы на целый год обеспечить все нужды крупной европейской страны, например Германии.

К концу года на фоне введения нефтяного эмбарго против России и других известных событий, объём «резервной нефти» в США упал до 350 млн баррелей.

Получается, что на спасение Европы от нефтяного голода было выделено больше 230 млн баррелей стратегических нефтяных запасов.

Чтобы понять масштаб, достаточно сказать, что такое объём нефти Индонезия способна добыть за 1 год.

При этом, по сути, исчерпание нефтяных резервов продолжается, впереди ещё два зимних месяца.

Понимая всю опасность ситуации, Минэнерго США наметило на 1 февраля старт программы, в рамках которой должно было начаться восстановление стратегических резервов страны, но уже сейчас понятно, что дефицит действительно качественного сырья, а также крайне высокие цены на него вынудили американское правительство сместить сроки восстановления стратегических запасов нефти.

«Дорожная карта» проекта предполагала, что за месяц должно быть выкуплено 3 млн баррелей нефти. Если опираться на эти темпы, то вся программа по восстановлению стратегических нефтяных запасов до уровня 2021 года в лучшем случае могла бы быть завершена к началу 2029 года!

Теперь же эти цифры вызывают сомнения. В 2022 году промышленность Европы действительно удалось спасти благодаря невиданным «вливаниям» (в прямом и переносном смысле) нефти из США, но этих резервов больше нет.

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