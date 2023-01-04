Журналисты The New York Times рассказали о семикратном разрыве в ценах

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Издание The New York Times подсчитало, что украинские военные тратят примерно в 7 раз больше денег на то, чтобы сбить одну «Герань», чем стоит её производство и запуск.

реклама

Газета заявляет, что, по оценкам экспертов, один беспилотник типа «Герань-2» стоит примерно 20.000 долларов, тогда как плата за запуск одной ракеты комплекса С-300 может примерно составлять 140.000 долларов.

При этом ракеты системы NASAMS, которыми всё чаще пытаются сбивать «Герани», обходятся и вовсе в 500.000 долларов!

Газета при этом отмечает, что кризис на Украине это пример самого широкого использования беспилотников в современном мире.

Журналисты газеты также уточняют, что, даже при наличии современных средств ПВО, сбить абсолютно все «Герани» попросту невозможно. Даже с учетом колоссальной ценовой разницы в стоимости средств ПВО.

Особенности недавнего применения «Гераней», как продолжают американские корреспонденты, заключаются в том, что их запускают ночью и использовать обычное стрелковое (пусть даже крупнокалиберное) оружие, чтобы создавать «непроходные зоны» на пути следования дронов в чистом ясном небе попросту невозможно, остаётся использовать только дорогие системы вооружения.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K