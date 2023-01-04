Издание The New York Times подсчитало, что украинские военные тратят примерно в 7 раз больше денег на то, чтобы сбить одну «Герань», чем стоит её производство и запуск.
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Газета заявляет, что, по оценкам экспертов, один беспилотник типа «Герань-2» стоит примерно 20.000 долларов, тогда как плата за запуск одной ракеты комплекса С-300 может примерно составлять 140.000 долларов.
При этом ракеты системы NASAMS, которыми всё чаще пытаются сбивать «Герани», обходятся и вовсе в 500.000 долларов!
Газета при этом отмечает, что кризис на Украине это пример самого широкого использования беспилотников в современном мире.
Журналисты газеты также уточняют, что, даже при наличии современных средств ПВО, сбить абсолютно все «Герани» попросту невозможно. Даже с учетом колоссальной ценовой разницы в стоимости средств ПВО.
Особенности недавнего применения «Гераней», как продолжают американские корреспонденты, заключаются в том, что их запускают ночью и использовать обычное стрелковое (пусть даже крупнокалиберное) оружие, чтобы создавать «непроходные зоны» на пути следования дронов в чистом ясном небе попросту невозможно, остаётся использовать только дорогие системы вооружения.