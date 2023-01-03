Судите сами - вместо "в меру упитанного мужчины в самом расцвете сил" получаются какие-то толстяки с вертолетами

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Современные нейросети действительно достигли высокого уровня качества перевода текстового запроса пользователя в изображения.

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Интернет нынче просто переполнен различными арт-объектами, авторами которых является искусственный интеллект или нейросети.

Многие представители творческой интеллигенции даже пытаются устроить некую "революцию", призывая человечество отказаться от генерации изображений с помощью искусственных интеллектов и нейросетей, так как эти изображения получаются настолько реалистичными и красивыми, что труд обыкновенных художников попросту перестаёт быть востребован.

Но не всегда современные нейросети могут похвастаться абсолютно точным попаданием в запрос.

Например, задача нарисовать Карлсона (образ которого известен каждому ребёнку и довольно подробно описан в знаменитой книге) оказалась непосильной для нейросетей.

Вместо всем известного рыжего красавца получаются изображения непонятных толстяков с пропеллерами во всех местах.

Всё же фантазировать нейросети пока ещё не научились.

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