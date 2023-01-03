Икона для серии игр Need For Speed и других гоночных симуляторов

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Знаменитый на весь мир прославленный гонщик-трюкач Кен Блок разбился в аварии со снегоходом несколько часов назад.

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Ему было 55 лет.

Кен Блок был не просто спортсменом, он подарил миру смесь настоящего автоспорта и игровой индустрии, адреналин и азарт настоящей гонки благодаря Кену успешно перенёс не только в игры серии Need for Speed, но и во множество других стимуляторов гоночных активностей.

При этом его трюки, многие из которых до сих пор не может никто повторить, набирают миллионные просмотры на Youtube.

Он основал обувную компанию DC Shoes, а также же участвовал во всех без исключения популярных мировых автомобильных шоу, в том числе Top Gear классических времен с тремя ведущими-друзьями.

Страница его гоночной команды Hoonigan Racing Division сообщает: «Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать».

Об аварии известно немного, в ней был задействован снегоход и она произошла на территории американского штата Юта.

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