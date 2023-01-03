Знаменитый на весь мир прославленный гонщик-трюкач Кен Блок разбился в аварии со снегоходом несколько часов назад.
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Ему было 55 лет.
Кен Блок был не просто спортсменом, он подарил миру смесь настоящего автоспорта и игровой индустрии, адреналин и азарт настоящей гонки благодаря Кену успешно перенёс не только в игры серии Need for Speed, но и во множество других стимуляторов гоночных активностей.
При этом его трюки, многие из которых до сих пор не может никто повторить, набирают миллионные просмотры на Youtube.
Он основал обувную компанию DC Shoes, а также же участвовал во всех без исключения популярных мировых автомобильных шоу, в том числе Top Gear классических времен с тремя ведущими-друзьями.
Страница его гоночной команды Hoonigan Racing Division сообщает: «Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать».
Об аварии известно немного, в ней был задействован снегоход и она произошла на территории американского штата Юта.