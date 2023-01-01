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"Тинькофф" представил царь-банкомат "Один"
Забавно, но "Один" пока что один
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В компании «Тинькофф» выпустили уникальный банкомат, который, по заявлениям представителей финансового сервиса, полностью произведён силами «Тинькофф».

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Данный банкомат с громким названием «Один» (ставьте ударение в этом слове куда хотите) это первый российский банкомат собственного производства, отличительной особенностью которого является полностью стеклянная сенсорная панель-экран, которая больше не применяется ни в каком другом банкомате.

В «Тинькофф» уточняют, что запуск в эксплуатацию подобного банкомата сопровождался полноценным проектированием и сборкой девайса из отечественных комплектующих на отечественных производственных мощностях. Импортозамещен на 100%.

Пока что один «Один» будет установлен в одном из московских бизнес-центров, для клиентов «Тинькофф» уже сейчас доступны все без исключения базовые финансовые сервисы: оплата QR- кодом, снятие и внесения наличных, бесконтактные платежи и прочее, прочее, прочее.

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