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«Птички Кима» прошли сквозь ПВО Южной Кореи, как нож сквозь масло
Теперь самолеты-перехватчики поднимают в небо даже из-за стаи обыкновенных птиц
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За несколько дней до Нового года товарищ Ким (колоритный руководитель КНДР) знатно посрамил эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая работает в Южной Корее.

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Около десятка беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Северной Кореи, беспрепятственно пролетели в самый центр страны никем до поры до времени не замеченные и не перехваченные.

Мало того, большинство из запущенных беспилотников также беспрепятственно смогли вернуться на территорию КНДР, несмотря на поздние, но агрессивные действия ПВО южнокорейской стороны.

Сотни фотографии секретных объектов в качестве трофея Кима и огромные политические потери нанесли «Птички Кима» южнокорейской стороне.

Как утверждают журналисты, в своих безуспешных попытках сбить дроны из Северной Кореи южнокорейские военные потратили более сотни снарядов, а также повредили один самолёт (!). Несколько аппаратов удалось «приземлить», но большинство после выполнения полета вернулись в КНДР.

Теперь же новостной портал OhMyNews сообщает о том, что сразу после атаки уровень реагирования был поднят настолько, что самолёты и вертолёты Южной Кореи поднимали на перехват стаи пернатых, которые просто летели по своим делам, но на самом деле вторглись в воздушное пространство.

Тревога оказалась ложной, птицы никакой опасности не несли, но одного того, что они летели со стороны Северной Кореи, хватило, чтобы поднять тревогу.

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#южная корея #беспилотники #кндр #ким чен ын #ким #«птички кима» прошли сквозь пво южной кореи
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