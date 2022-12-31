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С начала кризиса на Украине оружейники США заработали $125 млрд
Американский ВПК стал главным бенефициаром прошедшего года
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С начала украинского кризиса ведущие военно-промышленные корпорации США обогатились более чем на 125 млрд долларов!

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Поставки оружия на Украину, увеличившийся портфель заказов от стран НАТО, а также выделение все новых и новых бюджетных средств на создание оружия буквально озолотили  оружейников Америки.

Топ-25 ведущих компаний американского ВПК увеличили за год свою капитализацию на 22%!

При этом для всех без исключения других публичных компаний по всему миру прошедший год в основном был крайне сложным, динамика капитализации неуклонно падала и в целом стоимость облигаций всех мировых корпораций вместе взятых снизилась на феноменальные 35 триллионов долларов!

Это общая сумма, которая включает вообще все негативные тенденции прошедшего года (это и не отступающий коронавирус, и энергетический кризис в Европе, и кризис на Украине).

В абсолютном выигрыше остались только оружейники из США.

«Ищи, кому выгодно».

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