С начала украинского кризиса ведущие военно-промышленные корпорации США обогатились более чем на 125 млрд долларов!
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Поставки оружия на Украину, увеличившийся портфель заказов от стран НАТО, а также выделение все новых и новых бюджетных средств на создание оружия буквально озолотили оружейников Америки.
Топ-25 ведущих компаний американского ВПК увеличили за год свою капитализацию на 22%!
При этом для всех без исключения других публичных компаний по всему миру прошедший год в основном был крайне сложным, динамика капитализации неуклонно падала и в целом стоимость облигаций всех мировых корпораций вместе взятых снизилась на феноменальные 35 триллионов долларов!
Это общая сумма, которая включает вообще все негативные тенденции прошедшего года (это и не отступающий коронавирус, и энергетический кризис в Европе, и кризис на Украине).
В абсолютном выигрыше остались только оружейники из США.
«Ищи, кому выгодно».