Студия «Союзмультфильм» заявила о планах по выпуску анимационных фильмов, которые, по задумке создателей, должны стать отечественной альтернативой таким популярным зарубежным кинофильмам, как «Властелин колец» и, например, «Гарри Поттер». Об этом сообщается на сайте «Российской газеты».
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Представительница «Союзмультфильма» уточнила, что уже сейчас разрабатываются концепции соответствующих проектов, которые лягут в основу будущих шедевров. В разработке сразу несколько полнометражных анимационных картин, которые станут повествовать о новых героях популярных детских книг, которые читают родители своим детям сейчас.
Это своего рода отечественный ответ «Вселенной Марвел» и всяким разным «Суперменам» с «Гарри Поттерами».
Представитель «Союзмультфильма» также известила о планах студии снять полнометражный анимационный мультфильм, который будет повествовать о некоем новом «настоящем русском богатыре» (пока что личность которого остаётся неизвестной).
Готовятся также мультфильмы, основанные на сюжете серии книг «Тайны Чароводья», повествующие о приключениях девочки-сиротки в захватывающем волшебном мире.