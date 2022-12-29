Этим займется «Союзмультфильм»

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Студия «Союзмультфильм» заявила о планах по выпуску анимационных фильмов, которые, по задумке создателей, должны стать отечественной альтернативой таким популярным зарубежным кинофильмам, как «Властелин колец» и, например, «Гарри Поттер». Об этом сообщается на сайте «Российской газеты».

реклама

Представительница «Союзмультфильма» уточнила, что уже сейчас разрабатываются концепции соответствующих проектов, которые лягут в основу будущих шедевров. В разработке сразу несколько полнометражных анимационных картин, которые станут повествовать о новых героях популярных детских книг, которые читают родители своим детям сейчас.

Это своего рода отечественный ответ «Вселенной Марвел» и всяким разным «Суперменам» с «Гарри Поттерами».

Представитель «Союзмультфильма» также известила о планах студии снять полнометражный анимационный мультфильм, который будет повествовать о некоем новом «настоящем русском богатыре» (пока что личность которого остаётся неизвестной).

Готовятся также мультфильмы, основанные на сюжете серии книг «Тайны Чароводья», повествующие о приключениях девочки-сиротки в захватывающем волшебном мире.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K



