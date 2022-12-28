Специалисты, занимающиеся проблемами демографии в США, представили сравнительную информацию о расовом составе населения Америки за прошедшие 32 года.
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Из представленной статистики явно видно, что за прошедшие 30 с лишним лет белое население страны уменьшилось на 12% и сейчас только лишь половина Соединённых Штатов Америки населена людьми, принадлежащими к белой расе.
При этом за один только 2022 год США приросла населением в 1,2 миллиона человек, но из них 1 млн это чистый миграционный прирост.
То есть, получается, что естественный прирост населения практических остановился. Из 333 млн жителей США около 50 млн родились вообще за её пределами!
Основные «миграционные доноры» традиционно известны - это Индия, Мексика, Китай и Филиппины.
Белые неиспаноговорящие жители США, которые были некогда титульной расой в Америке, сейчас составляют лишь чуть более 50% от общей популяции населения.
При этом у афроамериканцев демография тоже не блещет успехами, если 10 лет назад каждый год в США прибавлялось около 300.000 афроамериканцев, то в 2022 прирост этой расы упал практически до нуля.
В целом эксперты-демографы заявляют, что можно наблюдать устойчивое ухудшение ситуации с демографией в Америке, сейчас увеличение численности населения и других демографических показателей всецело лежит на азиатских и латиноамериканских мигрантах, которые переезжают в США.