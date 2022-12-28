Желающим переехать лучше сразу учить не английский, а испанский язык

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Специалисты, занимающиеся проблемами демографии в США, представили сравнительную информацию о расовом составе населения Америки за прошедшие 32 года.

реклама

Из представленной статистики явно видно, что за прошедшие 30 с лишним лет белое население страны уменьшилось на 12% и сейчас только лишь половина Соединённых Штатов Америки населена людьми, принадлежащими к белой расе.

При этом за один только 2022 год США приросла населением в 1,2 миллиона человек, но из них 1 млн это чистый миграционный прирост.

То есть, получается, что естественный прирост населения практических остановился. Из 333 млн жителей США около 50 млн родились вообще за её пределами!

Основные «миграционные доноры» традиционно известны - это Индия, Мексика, Китай и Филиппины.

Белые неиспаноговорящие жители США, которые были некогда титульной расой в Америке, сейчас составляют лишь чуть более 50% от общей популяции населения.

При этом у афроамериканцев демография тоже не блещет успехами, если 10 лет назад каждый год в США прибавлялось около 300.000 афроамериканцев, то в 2022 прирост этой расы упал практически до нуля.

В целом эксперты-демографы заявляют, что можно наблюдать устойчивое ухудшение ситуации с демографией в Америке, сейчас увеличение численности населения и других демографических показателей всецело лежит на азиатских и латиноамериканских мигрантах, которые переезжают в США.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K