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Западные СМИ за год опубликовали более 30 статей на тему "У России уже вот - вот закончатся ракеты"
Сюда же относятся и новости про чипы из стиральных машин "двойного назначения"
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4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Журналисты одного из российских телеграм-каналов проанализировали все сообщения в западных и украинских средствах массовой информации, которые так или иначе ссылались на «100% достоверные сведения» что у России вот-вот закончатся ракеты и другое вооружение.

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Итак, с 25 марта 2022 года по 26 декабря 2022 включительно западные и проукраинские средства массовой информации 23 раза выделяли новости и статьи с заголовком примерного содержания -«У России кончаются ракеты» в качестве хэдлайнеров первых полос.

Все эти заголовки собраны на одном отражающем тему скриншоте.

Полемика вокруг возможной нехватки каких-бы то ни было технических средств у России - одна из самых любимых у западных журналистов.

То Россия закупает миллионы стиральных машин и пылесосов, чтобы выпаивать из них чипы двойного назначения, то всё оружие старое, еще советское, то еще что-то подобное.

Заголовки своим чередом, а реальная ситуация своим чередом.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

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#украина #украина 2022 #ракеты #украина 2023 #ракеты россии #украина patriot #чипы из стиральных машин
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