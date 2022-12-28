Журналисты одного из российских телеграм-каналов проанализировали все сообщения в западных и украинских средствах массовой информации, которые так или иначе ссылались на «100% достоверные сведения» что у России вот-вот закончатся ракеты и другое вооружение.
реклама
Итак, с 25 марта 2022 года по 26 декабря 2022 включительно западные и проукраинские средства массовой информации 23 раза выделяли новости и статьи с заголовком примерного содержания -«У России кончаются ракеты» в качестве хэдлайнеров первых полос.
Все эти заголовки собраны на одном отражающем тему скриншоте.
Полемика вокруг возможной нехватки каких-бы то ни было технических средств у России - одна из самых любимых у западных журналистов.
То Россия закупает миллионы стиральных машин и пылесосов, чтобы выпаивать из них чипы двойного назначения, то всё оружие старое, еще советское, то еще что-то подобное.
Заголовки своим чередом, а реальная ситуация своим чередом.