С начала 2022 года богатейшие люди Украины потеряли почти половину своего совокупного состояния.
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Об этом сообщает рейтинг Forbes Ukraine.
До начала 2022 года общее состояние украинских миллиардеров оценивалось более чем в 40 миллиардов долларов, на нынешний момент из этих средств осталось примерно 22 млрд долларов.
Беднее всех оказался Ринат Ахметов. За прошедшие месяцы его состояние уменьшилось с 14 млрд долларов до 4 млрд, но он продолжает возглавлять рейтинг богатейших граждан Украины.
Всего же в традиционно прибыльных бизнес-сферах, таких как IT-инфраструктура, производство продуктов питания и машиностроение все контролирующие указанные профильные компании бизнесмены потеряли около 40% своих активов.
Например, состояние бывшего президента Украины, Петра Порошенко, уменьшилось с 1,6 млрд долларов до «всего лишь» 730 миллионов «американских денег». То есть он официально утратил статут «миллиардер».