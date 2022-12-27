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Дмитрий Медведев сделал футуристический прогноз на 2023 год
Илон Маск, упомянутый в нем, остался доволен перспективами нового мира
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Дмитрий Медведев своём Telegram-канале сделал ряд "новогодних" прогнозов, которые, по его мнению, отлично ложатся в русло футуристических гипотез будущего, которые принято высказывать перед Новым годом.

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Итак, согласно Дмитрию Медведеву, в 2023 году произойдёт следующее:

1 - Цены на газ повысятся до 5000 долларов, а нефть будет стоить 150 долларов.

2 - Великобритания вернётся в состав ЕС.

3 - Сразу же ЕС распадется после возвращения Великобритании.

4 - Хождение евро как валюты ЕС будет прекращено.

5 - Венгрия и Польша захватят области бывшей Украины.

6 - На базе Германии будет создан Четвёртый рейх.

7 - Война между Францией и Четвёртым рейхом начнётся сразу же после этого.

8 - Произойдёт новый раздел Европы, включая новый раздел Польши.

9 - Произойдет отделение Северной Ирландии от Великобритании и возникнет новая Республика Ирландии.

10 - Гражданская война в США приведёт к выделению Техаса и Калифорнии в самостоятельные государства, на их базе будет создано союзническое государство с Мексикой.

11 - Илон Маск победит на выборах президента США в той части Штатов, которые будут принадлежать  республиканцам.

12 - После Гражданской войны в США все крупные фондовые площадки переместятся в Азию.

13 - Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы не за горами, Всемирный банк и МВФ ждёт крах.

14 - Произойдет отказ от доллара и евро в качестве мировых резервных валют.

Илон Маск, следящий за высказываниями Дмитрия Медведева, уже отреагировал на эти прогнозы в любимом Твиттере.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде


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#илон маск #украина #нефть #украина 2022 #нефть и газ #украина 2023 #дмитрий медведев #украина газ
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