Илон Маск, упомянутый в нем, остался доволен перспективами нового мира

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Дмитрий Медведев своём Telegram-канале сделал ряд "новогодних" прогнозов, которые, по его мнению, отлично ложатся в русло футуристических гипотез будущего, которые принято высказывать перед Новым годом.

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Итак, согласно Дмитрию Медведеву, в 2023 году произойдёт следующее:

1 - Цены на газ повысятся до 5000 долларов, а нефть будет стоить 150 долларов.

2 - Великобритания вернётся в состав ЕС.

3 - Сразу же ЕС распадется после возвращения Великобритании.

4 - Хождение евро как валюты ЕС будет прекращено.

5 - Венгрия и Польша захватят области бывшей Украины.

6 - На базе Германии будет создан Четвёртый рейх.

7 - Война между Францией и Четвёртым рейхом начнётся сразу же после этого.

8 - Произойдёт новый раздел Европы, включая новый раздел Польши.

9 - Произойдет отделение Северной Ирландии от Великобритании и возникнет новая Республика Ирландии.

10 - Гражданская война в США приведёт к выделению Техаса и Калифорнии в самостоятельные государства, на их базе будет создано союзническое государство с Мексикой.

11 - Илон Маск победит на выборах президента США в той части Штатов, которые будут принадлежать республиканцам.

12 - После Гражданской войны в США все крупные фондовые площадки переместятся в Азию.

13 - Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы не за горами, Всемирный банк и МВФ ждёт крах.

14 - Произойдет отказ от доллара и евро в качестве мировых резервных валют.

Илон Маск, следящий за высказываниями Дмитрия Медведева, уже отреагировал на эти прогнозы в любимом Твиттере.

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