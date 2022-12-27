Дмитрий Медведев своём Telegram-канале сделал ряд "новогодних" прогнозов, которые, по его мнению, отлично ложатся в русло футуристических гипотез будущего, которые принято высказывать перед Новым годом.
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Итак, согласно Дмитрию Медведеву, в 2023 году произойдёт следующее:
1 - Цены на газ повысятся до 5000 долларов, а нефть будет стоить 150 долларов.
2 - Великобритания вернётся в состав ЕС.
3 - Сразу же ЕС распадется после возвращения Великобритании.
4 - Хождение евро как валюты ЕС будет прекращено.
5 - Венгрия и Польша захватят области бывшей Украины.
6 - На базе Германии будет создан Четвёртый рейх.
7 - Война между Францией и Четвёртым рейхом начнётся сразу же после этого.
8 - Произойдёт новый раздел Европы, включая новый раздел Польши.
9 - Произойдет отделение Северной Ирландии от Великобритании и возникнет новая Республика Ирландии.
10 - Гражданская война в США приведёт к выделению Техаса и Калифорнии в самостоятельные государства, на их базе будет создано союзническое государство с Мексикой.
11 - Илон Маск победит на выборах президента США в той части Штатов, которые будут принадлежать республиканцам.
12 - После Гражданской войны в США все крупные фондовые площадки переместятся в Азию.
13 - Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы не за горами, Всемирный банк и МВФ ждёт крах.
14 - Произойдет отказ от доллара и евро в качестве мировых резервных валют.
Илон Маск, следящий за высказываниями Дмитрия Медведева, уже отреагировал на эти прогнозы в любимом Твиттере.