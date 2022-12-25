В рамках развития игровой индустрии России Правительство предлагает провести ряд мероприятий, которые должны закончиться появлением в нескольких российских ВУЗах программ подготовки киберспортивных специалистов.
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При этом эксперты уже сейчас говорят о том, что интерес игровых компаний для найма выпускников таких программ меньше меньшего.
Такая информация отражена в дорожной карте по развитию общего системного программного обеспечения (НОПО). В рамках этого документа, как сообщают «Ведомости», компания «Ростелеком» и СПбГУТ должны проанализировать до конца 2023 года исходные программы киберспортивных дисциплин, которые организованы в других странах и уже 2024 году внедрить в высшие учебные заведения России образовательные программы, направленные на подготовку киберспортивных специалистов.
Бюджетного финансирования для такой программы не предусмотрено, а предусмотрено внебюджетное, но значительное - до 2030 года в подобную программу планируется вложить более 70 млрд руб.
Лишь небольшая часть образовательной программы будет посвящена подготовке именно киберспортсменов, другие направления более интересны - менеджмент в сфере игровой индустрии, киберспортивная журналистика, а также развитие бизнеса в России в разрезе игровой индустрии.
Сейчас игровым компаниям, которые работают в России, киберспортсмены массово вообще не нужны, а если речь идёт о разработчиках, то существующих образовательных программ вполне достаточно, чтобы подготовить достойных дизайнеров и программистов.