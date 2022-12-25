Об этом сообщил Вячеслав Володин

Спикер Госдумы, Вячеслав Володин, сообщил о том, что для тех граждан, кто покинул Россию, но продолжает работать в российских компаниях по правилам «удалёнки» в скором времени будет введена повышенная ставка налогообложения.

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Соответствующие изменения уже готовятся, уточнил он.

Володин также добавил, что абсолютно справедливо лишить таких людей преференции, которые им сейчас обеспечивает трудовое законодательство в рамках дистанционной работы из-за рубежа.

Все имеющиеся льготы необходимо полностью отменить, а также ввести повышенную ставку налогообложения для всех, кто решил релоцироваться.

Ранее в Минцифры крайне негативно высказались на тему того, чтобы хоть как-то ограничить права и возможности тех, кто уехал за рубеж, но продолжает работать на компании из России.

Конечно же, прежде всего речь идет о тысячах IT-специалистов, которые временно или постоянно обосновались в Казахстане, Грузии и странах Евросоюза.

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