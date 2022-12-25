Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Для "уехавших" IT- специалистов, работающих на "удаленке", поднимут налоги и отменят все льготы
Об этом сообщил Вячеслав Володин
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Спикер Госдумы, Вячеслав Володин, сообщил о том, что для тех граждан, кто покинул Россию, но продолжает работать в российских компаниях по правилам «удалёнки» в скором времени будет введена повышенная ставка налогообложения.

реклама

Соответствующие изменения уже готовятся, уточнил он.

Володин также добавил, что абсолютно справедливо лишить таких людей преференции, которые им сейчас обеспечивает трудовое законодательство в рамках дистанционной работы из-за рубежа.

Все имеющиеся льготы необходимо полностью отменить, а также ввести повышенную ставку налогообложения для всех, кто решил релоцироваться.

Ранее в Минцифры крайне негативно высказались на тему того, чтобы хоть как-то ограничить права и возможности тех, кто уехал за рубеж, но продолжает работать на компании из России.

Конечно же, прежде всего речь идет о тысячах IT-специалистов, которые временно или постоянно обосновались в Казахстане, Грузии и странах Евросоюза.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#для &quot;уехавших&quot; it- специалистов #поднимут налоги и отменят все льготы #работающих на &quot;удаленке&quot; #релоканты
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Введенный Евросоюзом "потолок" цен на российский газ перенаправит газовые потоки в Азию
5
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 10-й: Metro Last Light Redux (но не в России)
45
Почему NASAMS, IRIS-T и MIM-23 Hawk не могут защитить небо над Киевом и чего ждать ЗРК Patriot
17
В Москве уже можно посмотреть Аватар 2 – как блокбастер попал на экраны РФ, и сколько стоит билет
39
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
21
Компьютерный энтузиаст собрал системный блок ногами, его ловкости можно позавидовать
13
Aliexpress понизил внутренний курс почти до курса ЦБ
8
В сеть попали личные фото владельцев роботов-пылесосов iRobot
2
Эра воздушных боев и прямого столкновения истребителей ушла в прошлое
5
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
1
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
99
Как увеличить производительность ПК без переплат – покупаем правильный процессор для апгрейда
25
Netflix вернется в Россию, но полноценного возвращения уже не будет
6
Канадский техноблогер продемонстрировал, почему Intel останется королем графических процессоров
5
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
293
Нас бьют, а мы толстеем – почему сегодня в магазинах РФ выгодно купить флагман NVIDIA
13
Криптозима вынуждает майнеров добывать криптовалюту в обход электрических счетчиков
3
Ожидается, что генеральный директор AMD представит процессоры Zen 4 X3D и RDNA3 на выставке CES
7
Cougar представила процессорные кулеры Forza 50 и Forza 85 Essential серии Tower
+
Rolls-Royce: Самый большой в мире авиационный двигатель UltraFan готов к испытаниям
+

Популярные статьи

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
30
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
192
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
6
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
60
О красной неадекватности и объективности тестирования
149
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
38
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
29
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
1
Китай увидел "троянского коня" в вакцинах мРНК, "любезно" предложенных США
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
7

Сейчас обсуждают

ахахаxа
14:18
ты на верно не понял у хохлов 9-я мобилизация щас пойдёт уже
США поставят в Украину высокоточные управляемые бомбы – почему JDAM не могут изменить ход СВО
grom9000
14:18
Как всегда проблемы со шлейфом, надо вынимать экран. Можно еще постучать по нему снизу-сверху, бывает помогает. Проблема давняя. Я носил, снимали экран, поправляли шлейф. Брал это гумно чисто из-за ка...
Пользователи iPhone 14 Pro и Pro Max столкнулись со странными полосами на экране во время загрузки
ахахаxа
14:15
ход войны то каков?Или ты просто не в курсе тут
США поставят в Украину высокоточные управляемые бомбы – почему JDAM не могут изменить ход СВО
REY_B_
14:15
Если разрешение картинки не совпадает с разрешением монитора, то всегда будет мыло. Что знают все. Пиксели текстур никогда не попадают в пиксели монитора. Чтобы небыло мыла, картинку надо обрабатывать...
О красной неадекватности и объективности тестирования
Вам не забанить Шешу!
14:15
триггернулся Paxton Fettel, а я лишь его поправил
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Кружит голову Василек
14:12
ты и слился, канализационный хомячок
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
Стасюха
14:12
Чего ты взъерепился, спрашиваю?
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
ахахаxа
14:11
это калибры потом в варшаву полетят,после украинских историй
США поставят в Украину высокоточные управляемые бомбы – почему JDAM не могут изменить ход СВО
FelsheR-BAN100543
14:11
Пидор не смеши) и про Бучу рассказывает?
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
Стасюха
14:10
Пидарок на видео знатно рассказывает, как петуша пригожинское у него юх на зоне сосал ))) А чё ты так взъерепенился? )))
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем