Спикер Госдумы, Вячеслав Володин, сообщил о том, что для тех граждан, кто покинул Россию, но продолжает работать в российских компаниях по правилам «удалёнки» в скором времени будет введена повышенная ставка налогообложения.
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Соответствующие изменения уже готовятся, уточнил он.
Володин также добавил, что абсолютно справедливо лишить таких людей преференции, которые им сейчас обеспечивает трудовое законодательство в рамках дистанционной работы из-за рубежа.
Все имеющиеся льготы необходимо полностью отменить, а также ввести повышенную ставку налогообложения для всех, кто решил релоцироваться.
Ранее в Минцифры крайне негативно высказались на тему того, чтобы хоть как-то ограничить права и возможности тех, кто уехал за рубеж, но продолжает работать на компании из России.
Конечно же, прежде всего речь идет о тысячах IT-специалистов, которые временно или постоянно обосновались в Казахстане, Грузии и странах Евросоюза.