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Германия рискует стать страной-банкротом - вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики
В Германии уже началась рецессия
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Вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики в интервью газете Bild высказался о том, что если страна продолжит свои тупиковые действия и так и останется неспособна разрешить ситуацию, возникшую с поставками энергоресурсов, которая уже сейчас привела к энергетическому кризису в Европе и в Германии в частности, то в скором времени её ждёт если не государственный социализм, то государственное банкротство точно.

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Кубики заявляет, что необходимо срочно отменить трату 110 млрд евро на покрытие разницы в закупках энергоресурсов вместо России в других странах.

Эти деньги не бесконечные, их совершенно точно будет не хватать в других сферах жизни.

Особенно сильно возмущён Кубики тем, что местные власти всё ещё отказываются ударными темпами развивать атомную энергетику, а также заниматься добычей шельфового газа.

Он заявляет, что если план Шольца состоит в том, чтобы годами тратить средства на энергетические дотации населению и пособия малоимущим, то в скором времени деньги кончатся.

Банкротства для Германии не за горами.

При этом некоторые издания внутри страны сообщают о том, что ввиду текущей ситуации по закупке энергоресурсов, Германия с «иглы зависимости» от России перешла на зависимость от Катара.

Теперь у арабского государства (после заключения огромного контракта на поставки СПГ в Германию) появились огромные, доселе невиданные рычаги давления на Европу и Германию.

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