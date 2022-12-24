Уже более 200 тысяч человек, увлеченных футболом по всему миру, подписали онлайн-петицию о том, чтобы организовать повторный матч-"переигровку" между командами Аргентины и Франции за главный трофей Чемпионата мира по футболу.
реклама
Болельщики Франции уверены, что судейство в финале было насквозь продажным, Аргентине, как они утверждают, попросту «подарили» два гола, поэтому матч необходимо обязательно переиграть, а всех виновных подвергнуть заслуженному наказанию и потребовать от судей публичных извинений.
Да, на спортивных соревнованиях такого высокого уровня всегда найдутся те, кто будет недоволен судейством и усмотрит в действиях арбитров крамолу, но в свете тех скандалов, которыми был овеян катарский чемпионат мира по футболу, может быть всякое, в том числе и переигровка финального матча за кубок.
Иначе санкции введут.