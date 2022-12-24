Всего за один только декабрь заболела пятая часть населения этой огромной страны

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Западное новостное агентство Bloomberg получило доступ к закрытой информации о состоянии дел в Китае по распространению Сovid-19.

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Журналисты издания уверяют, что на секретном заседании Национальной Комиссии Здравоохранения Китая были озвучены крайне печальные новости.

За один только декабрь в Китае ковидом заболели почти 250 млн человек!

Это уже пятая часть населения всего Китая, при этом самым «рекордным днём» оказалось 20 декабря. Тогда, как утверждают журналисты Bloomberg, по всему Китаю болезнь подтвердили у 37 млн человек.

Также приводятся и цифры по смертности. Заявляется, что от последствий коронавируса и от самого коронавируса каждый день в стране умирает около 5000 человек.

При этом издание констатирует, что политика нулевой терпимости по распространению коронавируса в КНР не сработала. Да, несколько лет людей удавалось хоть как-то держать под контролем, даже была проведена Олимпиада, но последние масштабные протесты населения против ужесточения санитарно-эпидемиологических правил вынудили китайские власти смягчиться, хоть ситуация требует не оставлять попыток остановить распространение болезни в такой огромной популяции.

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