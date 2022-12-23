Похоже, что премия главного неудачника 2022 года нашла своего обладателя.
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Абсолютно курьёзный случай произошёл в посёлке Мещура Республики Коми. Там местный житель получил реальный срок за кражу «билетов банка приколов» из сельского магазинчика.
Изначально парень планировал украсть немного продуктов, но, когда оказался внутри, то увидел огромный кошелёк, который был по максимуму набит купюрами и пакет с мелочью. Крайне обрадовавшись, вор схватил наличку и отправился домой. Уже дома, рассмотрев добычу, он сообразил, что из 50000 руб - настоящие только те, которые были в виде монет (около 400 руб),а всё остальное - билеты «банка приколов».
Совсем скоро воришку задержали правоохранители и доставили в отдел.
Состоялся суд, на котором заслушали хозяйку магазинчика, которая пояснила, что использует билеты «банка приколов» ещё с 2016 года как реально рабочую альтернативу именно для таких случаев.
В магазин не раз вламывались и уносили всю кассу, поэтому женщина взяла за правило держать в ней исключительно «красивые фантики», а всю наличность уносить всегда с собой.
В ходе судебного заседания парня всё-таки пожалели и назначили ему наказание в виде года условно плюс ещё 1 года в виде исправительных работ, а женщину похвалили за бдительность и смекалку.