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Делегация Правительства Румынии посетила Молдавию на угнанном в Италии автомобиле
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Европейские новостные агентства сообщили о том, что официальная делегация Правительства Румынии для недавнего посещения Молдавии использовала автомобиль, который был угнан в Италии много лет назад.

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О том, что машина находится в угоне, стало известно лишь на пограничном контроле.

Уже давно итальянские власти внесли данные автомобиля в реестр угнанных и потребовали конфисковать его при первой же возможности на всей территории Евросоюза, что и было сделано.

Позже сотрудники пограничной полиции Молдавии выяснили, что примерно с 2010 года автомобиль был несколько раз перерегистрирован на разных владельцев, а уже в мае 2020 его зачислили в качестве служебного транспорта в румынский ADR.

Конечно же, представители Румынии всячески открещиваются от такого скандала и заявляют, что вообще ничего не знали о том, что автомобиль находится в розыске.

Да и вообще, Румыния тут не виновата.

Странно, что за 10 с лишним лет авто так и не удалось идентифицировать как угнанное.

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