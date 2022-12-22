Американские ученые представили широкой общественности умные часы, внутри которых находится настоящий живой организм - слизевик Physarum polycephalum.
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Это уникальное существо, которое многие учёные называют «эволюционным аутсайдером» - оно так и не смогло эволюционировать за миллиарды лет и «застопорилось» между растениями и животными.
При всём своем несовершенстве, слизевик может проводить сквозь себя электричество и даже запоминает информацию, хотя никакой нервной системы у природного создания нет.
Именно электропроводность слизевика применяют в часах - особенности реализации датчика ЧСС и его работоспособность напрямую зависят от здоровья живого организма.
Необходимо регулярно кормить слизевика, давая ему особую смесь воды и овса, чтобы стимулирует его рост и, в конечном итоге, замыкать цепь, ответственную за работу датчика ЧСС.
Если забыть покормить питомца, то он может впасть в спячку даже на годы!
Первые 2 недели тестов показали, что устройство вполне функционально, а первые владельцы заявили о том, что искренне привязались любимцу в часах и воспринимают его скорее как домашнего питомца.
При этом эмоциональная связь, которая сформировалась, значительно сильнее, чем та, которую в своё время подарил людям тамагочи.