Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Созданы смарт-часы с живым существом внутри, которое нужно кормить водой и овсом
Современная версия популярнейшего тамагочи
рекомендации
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Американские ученые представили широкой общественности умные часы, внутри которых находится настоящий живой организм - слизевик Physarum polycephalum.

реклама

Это уникальное существо, которое многие учёные называют «эволюционным аутсайдером» - оно так и не смогло эволюционировать за миллиарды лет и «застопорилось» между растениями и животными.

При всём своем несовершенстве, слизевик может проводить сквозь себя электричество и даже запоминает информацию, хотя никакой нервной системы у природного создания нет.

Именно электропроводность слизевика применяют в часах  - особенности реализации датчика ЧСС и его работоспособность напрямую зависят от здоровья живого организма.

Необходимо регулярно кормить слизевика, давая ему особую смесь воды и овса, чтобы стимулирует его рост и, в конечном итоге, замыкать цепь, ответственную за работу датчика ЧСС.

Если забыть покормить питомца, то он может впасть в спячку даже на годы!

Первые 2 недели тестов показали, что устройство вполне функционально, а первые владельцы заявили о том, что искренне привязались любимцу в часах и воспринимают его скорее как домашнего питомца.

При этом эмоциональная связь, которая сформировалась, значительно сильнее, чем та, которую в своё время подарил людям тамагочи.

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#physarum polycephalum #его нужно кормить водой и овсом #созданы смарт-часы с живым существом внутри
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-31 ВМС РФ перехватил норвежский самолет-шпион в акватории Баренцева моря
2
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
40
В ходе СВО "промелькнула" Герань-1, более тихий и малоразмерный собрат "Герани-2"
14
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 7-й: LEGO Builder’s Journey
24
Почему Украина не получит денег российских олигархов – США и ЕС конфискуют активы миллиардеров
228
Спецификации платформы AMD Ryzen Threadripper 7000 Storm Peak выглядят убедительно
1
С какими проблемами столкнулась добыча золота в РФ, и зачем нужен отечественный золотой стандарт
1
Выход Radeon RX 7900 XTX провалился — GeForce RTX 4080 быстрее и гораздо дешевле
78
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
110
Блогер купил новую китайскую GeForce RTX 3060 Ti и без проблем запустил последние AAA-хиты
6
Почему геймеры не покупают процессор Ryzen 5 7600X – на Amazon 6-ядерник стоит всего 17 000р
19
Radeon RX 7900 XTХ оказалась неинтересна геймерам даже за $999 – NVIDIA захватывает рынок видеокарт
23
Отсутствие спроса заставит Apple отказаться от выпуска нового поколения iPhone SE в 2023 году
2
В некоторых играх Intel Core i5-13400 быстрее i5-12400 от 10% до 43%, но больше греется
3
Рендер первого планшета Google подрывает заветы Джобса
1
Рубль продолжает дешеветь, а видеокарты дорожают – какую видеокарту положить под ёлочку танкисту
4
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
17
Стоимость видеокарт взлетела вслед за падением курса рубля – как изменились цена на NVIDIA за неделю
6
Samsung планирует начать в 2023 году массовое производство DDR5 DRAM класса 12 нм
2
NASA запечатлело черную дыру, разорвавшую звезду весьма необычным образом
2

Популярные статьи

Так ли хорош Linux в работе с принтерами - проверяю Windows 7/10 и Kubuntu с двумя принтерами
61
Как поживает единственный авианосец в РФ Адмирал Кузнецов, и когда он встанет на боевое дежурство
33
Коллекция видеокарт от Intel до nVidia или что можно найти в коробке с хламом, например ATi
46
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
5
Почему ядерная война между США и РФ никогда не начнётся и какие перспективы применения грязной бомбы
20
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
24
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
86
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 2
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
4
США создают гиперзвуковой самолет-разведчик для шпионажа в воздушном пространстве России и Китая
43

Сейчас обсуждают

Правдоруб
14:20
Хорошая новость. Тупые патриоты станут ещё беднее.
Курс рубля может обвалиться до 85 за 1 доллар – почему рубль дешевеет, и где находится валютное дно
Виталий Асеев
14:18
А его пропускная способность? А цены по которым это газ им будет обходится? Про все это промолчим пожалуй...
Официальный курс доллара пробил 70 рублей — впервые с начала мая
Кружит голову Василек
14:17
будет
ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
glaceauhareng
14:17
На теле человека и внутри него таких питомцев миллиарды.
Созданы смарт-часы с живым существом внутри, которое нужно кормить водой и овсом
Евгений Сом
14:16
тамагочи выходит на новый уровень )))
Созданы смарт-часы с живым существом внутри, которое нужно кормить водой и овсом
Вежливый N-A-S-A_M_S
14:16
с Украины пишу, со своей родины. нам незачем переписывать историю. мы же ее не пытаемся сфальсифицировать в отличии от моксельцев. но весь совковый бред вычистим из учебников да.
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Nagibator3000
14:16
В обычном мире - стабильность - это деградация. Как и в природе. Но вы дальше успокаивайте себя, по телевизору все хорошо, пока не пришло время пойти в магазин
Курс рубля может обвалиться до 85 за 1 доллар – почему рубль дешевеет, и где находится валютное дно
Slow Mo
14:15
Минусатор явно не православный и не имеет родственников по обеим сторонам конфликта )).Норм людям делить нечего -все эмоции раскрученнные сторонними для уничтожения и обдираловки близких по крови...
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Apecтант
14:14
А ты не понял сути. Вы 50 стран, которые так яро финансируете Киевский режим, и не смогли какой-то вонючий узкоглазый Китай, приструнить. Позорники.
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Александр
14:12
Писака от слова писать
ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем