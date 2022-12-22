Современная версия популярнейшего тамагочи

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Американские ученые представили широкой общественности умные часы, внутри которых находится настоящий живой организм - слизевик Physarum polycephalum.

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Это уникальное существо, которое многие учёные называют «эволюционным аутсайдером» - оно так и не смогло эволюционировать за миллиарды лет и «застопорилось» между растениями и животными.

При всём своем несовершенстве, слизевик может проводить сквозь себя электричество и даже запоминает информацию, хотя никакой нервной системы у природного создания нет.

Именно электропроводность слизевика применяют в часах - особенности реализации датчика ЧСС и его работоспособность напрямую зависят от здоровья живого организма.

Необходимо регулярно кормить слизевика, давая ему особую смесь воды и овса, чтобы стимулирует его рост и, в конечном итоге, замыкать цепь, ответственную за работу датчика ЧСС.

Если забыть покормить питомца, то он может впасть в спячку даже на годы!

Первые 2 недели тестов показали, что устройство вполне функционально, а первые владельцы заявили о том, что искренне привязались любимцу в часах и воспринимают его скорее как домашнего питомца.

При этом эмоциональная связь, которая сформировалась, значительно сильнее, чем та, которую в своё время подарил людям тамагочи.

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