Российские учёные высказали довольно необычную идею, которая может обеспечить защиту самолётов от ракет с самонаведением.
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Учёные, относящиеся к структурам «Росатома», говорят, что для защиты боевых, а также транспортных бортов от воздействия ракет с самонаведением могут помочь воздушные шары.
Инженеры предлагают «буксировать» за самолётом ложные цели, которые будут состоять из нескольких воздушных шаров, которые покрыты специальным металлизированным слоем, увеличивающим их ЭПР.
За счёт выборочного количества шаров и расчёта их диаметров, а также подбора длины участков тросов, которыми эти шары соединяются, «подложные цели», которые, по сути, будут «волочиться» вслед за летательным аппаратом, будут обладать значительно большей ЭПР, чем сам самолёт.
Учёные предполагают, что для развёртывания в воздухе такой конструкции в самолёте необходимо предусмотреть специальный отсек, который позволит оперативно выпускать шары в зонах полетов, особо опасных с точки зрения атак ракетами с самонаведением.
Шары с большой площадью рассеивания будут восприниматься радарами комплексов ПВО как «ложные цели» и, в случае чего, атаке будут подвержены именно они.