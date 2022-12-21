Это лишь самый крупный случай, известный журналистам. Сколько всего масок было уничтожено, не сообщается

Санитарная служба Франции уничтожила 100 миллионов медицинских масок, которые были закуплены буквально «по цене алмазов» у Китая в самый разгар пандемии ковид.

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Власти приобрели их, чтобы помочь своему населению сдержать распространение болезни, но так их почему-то и не использовали.

Сейчас срок годности данных медицинских изделий истёк, а маске было решено сжечь.

Но для того, чтобы просто доставить 100 млн санитарных масок на завод по утилизации, потребовалось задействовать более 130 грузовиков.

Издание, которое выпустило новость, заявляет, что цифра в 100 млн штук вряд ли будет окончательной - ведь совершенно не ясно, сколько ещё подобным образом было уничтожено «бесполезных масок» за последние месяцы.

При этом национальное агентство по здравоохранению Франции комментировать ситуацию категорически оказывается, но говорит о том, что это не первая «операция по уничтожению» масок с истёкшим сроком годности.

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