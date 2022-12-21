Начальник Минцифры, господин Шадаев, сообщил о том, что уже в начале первого квартала 2023 года "Википедия" может быть существенно понижена в поисковой выдаче на территории России, а вместо неё появится портал "Знания".
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Ценность "Википедии" для человечества сложно преуменьшить.
Да, в последнее время этот ресурс стал изобиловать всякого рода "ложной" информацией.
В том числе его стали использовать как платформу для "заказных пакостей" и тому подобных вещей, не счесть того количество скандалов, которыми запомнилась "Википедия" за последние 10 лет.
Не имеющие квалификации в той или иной области люди занимались администрированием статей на ресурсе и наполнением "Википедии" материалами.
Это происходило (и происходит) прежде всего, конечно же, не из хулиганских соображений и "мировой теории заговора", а лишь потому, что "Википедия" это полностью некоммерческий проект, который делается силами энтузиастов.
Нет никаких сомнений в том, что "Википедия" будет жить и здравствовать ещё много и много лет.
Правда, по всей видимости, станет не такой популярной на территории России.