Саму "Википедию" понизят в поисковой выдаче

Начальник Минцифры, господин Шадаев, сообщил о том, что уже в начале первого квартала 2023 года "Википедия" может быть существенно понижена в поисковой выдаче на территории России, а вместо неё появится портал "Знания".

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Ценность "Википедии" для человечества сложно преуменьшить.

Да, в последнее время этот ресурс стал изобиловать всякого рода "ложной" информацией.

В том числе его стали использовать как платформу для "заказных пакостей" и тому подобных вещей, не счесть того количество скандалов, которыми запомнилась "Википедия" за последние 10 лет.

Не имеющие квалификации в той или иной области люди занимались администрированием статей на ресурсе и наполнением "Википедии" материалами.

Это происходило (и происходит) прежде всего, конечно же, не из хулиганских соображений и "мировой теории заговора", а лишь потому, что "Википедия" это полностью некоммерческий проект, который делается силами энтузиастов.

Нет никаких сомнений в том, что "Википедия" будет жить и здравствовать ещё много и много лет.

Правда, по всей видимости, станет не такой популярной на территории России.

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