То ли шутка, с долей правды, то ли правда с долей шутки

После триумфальной победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре, мир увидел радость болельщиков этой команды, разочарование тех, кто желал победы французам, но на русской земле особо отличился РФПИ (структура, которая контролирует выпуск и реализацию вакцины «Спутник V»).

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То ли в шутку, то ли всерьёз, в РФПИ заявили, что, по данным ведомства, Аргентина - это та страна, которая за всё время получила наибольшее количество доз вакцины «Спутник V» из всех других стран мира.

Именно это стало основным вкладом в победу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

Сообщение было следующее – «Сегодня аргентинская сборная одержала победу над Францией. Серия пенальти стала решающей и определился чемпион мира. Случайность? Мы так не думаем».

По всей видимости, прививочная кампания в Аргентине была настолько масштабной и успешной, что она самым непосредственным образом повлияла на физическую форму игроков сборной, и они смогли подойти к чемпионату мира на пике своих физических возможностей.

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