В центре Берлина лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум, заполненный солёной водой.
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Он расположен в отеле «Дом-аквариум», а его высота составляет 16 метров.
Емкость аквариума - 1 млн литров воды, «население» - полторы тысячи рыб разных пород.
Огромная стеклянная колба, собственно говоря, была центром всего здания. Сейчас с последствиями потопа имеют дело около 100 спасателей, а предварительные причины инцидента, по слухам, кроются в износе материала.
Два человека получили ранения, а вылившаяся мощным потоком вода затопила соседние улицы и расположенные рядом заведения, усеяв асфальт еще пока живыми рыбами.
Постояльцев хотят эвакуировать, в момент ЧП в отеле находилось более 350 человек.
Данный цилиндрический аквариум в диаметре составляет чуть более 11 метров, а вся конструкция опирается на бетонный фундамент в 9 метров.
В целом общая высота конструктива превышает 25 метров, а вес конструкции в сборе оценивается в 2000 тонн.