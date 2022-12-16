1 миллион литров воды и 1,5 тысячи рыб "вышли погулять" на соседние улицы

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

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3070 Ti за 50 тр в Регарде

В центре Берлина лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум, заполненный солёной водой.

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Он расположен в отеле «Дом-аквариум», а его высота составляет 16 метров.

Емкость аквариума - 1 млн литров воды, «население» - полторы тысячи рыб разных пород.

Огромная стеклянная колба, собственно говоря, была центром всего здания. Сейчас с последствиями потопа имеют дело около 100 спасателей, а предварительные причины инцидента, по слухам, кроются в износе материала.

Два человека получили ранения, а вылившаяся мощным потоком вода затопила соседние улицы и расположенные рядом заведения, усеяв асфальт еще пока живыми рыбами.

Постояльцев хотят эвакуировать, в момент ЧП в отеле находилось более 350 человек.

Данный цилиндрический аквариум в диаметре составляет чуть более 11 метров, а вся конструкция опирается на бетонный фундамент в 9 метров.

В целом общая высота конструктива превышает 25 метров, а вес конструкции в сборе оценивается в 2000 тонн.

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