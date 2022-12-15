Весь последний год в России происходят пожары в крупных торговых центрах.
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Особенно участились такие случаи перед Новым годом.
Есть ли между этими пожарами связь?
С весны 2022 года горели торговые центры в Тюменской области, в Ярославле, Курске и Уфе, а также в других городах.
При этом за весь прошлый год подобных пожаров по всей России было зарегистрировано всего три, а в 2020 году - один единственный.
В интернете уже распространяется «теория заговора», которая утверждает, что организаторы бизнеса и владельцы ТЦ хотят искусственно создать некий «виртуальный ажиотаж», чтобы посеять панику среди покупателей и создать дефицит товаров.
Официальные версии причин возгораний утверждают, что пожары произошли по разным сценариям, и они имеют не связанные между собой обстоятельства.
Общая площадь сгоревших торговых центров в России уже перевалила за 50.000 квадратных метров. Пожар в «Мега Химки» запомнился чередой сильнейших взрывов, многие здания торговых центров разрушены до основания после пожаров.
По некоторым случаям расследование причин происшествий продолжается, но простому обывателю довольно трудно поверить в то, что десятки страшных пожаров в торговых центрах «вдруг» возникают сами собой, тогда как статистика показывает лишь единичные случаи таких происшествий за прошедшие годы.