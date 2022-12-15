Американские сенаторы на законодательном уровне предлагают ввести тотальный запрет на финансовое обслуживание «подозрительных» иностранных производителей телекоммуникационного оборудования и перекрыть им путь к американской банковской системе.
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Прежде всего, речь идёт о компании Huawei.
Несколько сенаторов предлагают ограничить или вообще запретить любые крупные сделки с иностранными поставщиками электроники, которые занимаются «промышленным шпионажем».
В качестве самого очевидного примера эти сенаторы приводят корпорацию Huawei. Они заявляют, что угрозу от китайской Коммунистической Партии нужно устранить немедленно.
«Мы не позволим следить Huawei за личными данными американцев, а также получать доступ к секретным системам обороны США» - рапортует сенатор Коттон.
Это может стать очередным шагом в торговой войне между США и Китаем.
Пекин всячески отрицает саму идеологическую возможность того, что телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei может хоть как-то шпионить за простыми пользователями и американскими военными, но при этом КНР уже готовит целый пакет ответных мер и законов, которые должны повлиять на работу американских компаний в Китае.