Несколько дней назад появилась пока что официально не подтверждённая информация о том, что власти Китая запретили продавать в Россию свои собственные процессоры Loongson, которые в переводе называются «Сын Дракона».
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В основе этих процессоров находится собственная китайская архитектура LoongArch и эти процессоры, якобы, настолько стратегически важны, что они составляют основы военно-промышленного комплекса страны и не должны продаваться никому.
Новость новостью, но пока что данные процессоры, а также все устройства на данной архитектуре, доступны для заказа в китайских онлайн магазинах.
При этом отметить стоит, что Loongson это очень специфический продукт. Процессоры не поддерживают набор команд x86 и использовать их в связке с «традиционными и привычными» операционными системами не получится.
Действительно, производительность процессоров от «Сына Дракона» можно сравнить с современными линейками Intel и AMD, но важно тут другое - в России вообще не рассматривается вариант использования подобных технологий, никаких более-менее масштабных проектов не планировалось и не планируется.
Техника, которая оснащена процессорами Loongson, в России встречается крайне и крайне редко, и в основном это бытовая электроника. Например, ноутбуки.
Каким образом на национальную безопасность КНР может повлиять продажа ноутбука бытового плана, вообще непонятно, но оправдывать прекращение поставок стратегической важностью или, как это удобно сейчас делать, версией о том, что кто-то опасается вторичных санкций, попросту смешно.
Единственное разумное объяснение, которое напрашивается, следующее - Китай собирается максимально насытить свой собственный внутренний рынок данной продукцией и очень вероятно, что в скором времени произойдёт глобальное «пересаживание» всех госорганов Китая на технику с процессорами Loongson и на собственные операционные системы.
Вообще готовится переход на целую «государственную экосистему ПО», основанную на данных процессорах.