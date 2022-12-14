Это, безусловно, знаковый прецедент

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 Ti за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 50 тр в Регарде

Власти Новой Зеландии первыми в мире приняли закон, который запрещает реализацию табачных изделий для всего следующего поколения!

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В законе содержится абсолютный запрет на продажу табак содержащей продукции всем людям, которые родились сразу после 1 января 2009 года.

Законотворцы считают, что, благодаря новому закону, следующее поколение людей, населяющих Новую Зеландию, вообще забудет о том, что такое курение табака.

Также правительство вводит и дополнительные антитабачные меры: компаниям, выпускающим сигареты и табак, необходимо снизить содержание никотина в своих изделиях, а еще уменьшить точки продаж сигарет и табака примерно в 10 раз.

То есть на нынешние 6000 точек реализации табака можно поставить крест, их необходимо сократить до 600.

Закон вступает в силу уже следующем году.

Это полностью укладывается в планы Новой Зеландии отказаться к 2025 году от табака вообще, при этом общее число курильщиков в этой стране оценивается всего 8% от количества жителей.

Забавно, что про электронные сигареты правительство как-то позабыло и на них закон не распространяется, но дайте срок, дойдёт дело и до полного запрета вейпов.

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