И не поссориться с Россией, и удовлетворить санкциям Запад не вышло

Президент Казахстана с грустью сообщил народу о том, что инфляция в стране за ноябрь почти превысила 20% по году и это худший результат для страны за последние 14 лет.

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Вместо того, чтобы открыть свои границы для товаров из России, Казахстан с радостью принимал релокантов и придерживался так называемой «дуальной политики»: и угодить санкциям Запада и не поссориться с Россией.

Очевидно, что инфляцию можно некоторым образом купировать за счёт роста поставщиков товаров на рынки. Российские производители готовы нарастить поставки в Казахстан и увеличить товарооборот, но сотрудничать Казахстан не хочет.

Если за весь 2022 год экспорт товаров из Турции в Россию вырос почти на 100%, то казахстанских товаров - всего лишь на 40%.

В целом, экономика Казахстана замедляется. Чиновники кивают на геополитическую напряженность, на санкции, но резкий приток людей из сопредельных государств вызывает избыточный спрос, растёт в цене недвижимость и обычные товары.

Усидеть на двух стульях Казахстану вряд ли удастся.

Удовлетворить и санкциям, и собственной экономике, очевидно, не получилось.

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