С хорошими навыками мечтать о работе в "Газпроме" вовсе не нужно, в Даркнете зарплаты выше

«Лаборатория Касперского» выпустила довольно интересную информацию, касающуюся того, какие вакансии предлагались на форумах в Даркнете, какие зарплаты предлагаются IT-специалистам в темных закоулках сети, какой у них график работы, нужно ли резюме и предлагают ли на этапе собеседования тестовое задание?

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Ответы на вопросы по порядку.

Аналитики проанализировали около 150 криминальных цифровых форумов в Даркнете, где просмотрели около 1000 объявлений за период с начала 2020 года по начало лета 2022 года. Для исследования отбирались только те сообщения, которые предлагали IT-специалистам продолжительную работу на постоянной основе.

Итак, чаще всего владельцы Даркнет-ресурсов хотели набрать в свою команду хакеров, и не простых, а именно хакеров-разработчиков, которые способны писать вредоносный код. Таких вакансий было больше 60% от общего количества.

Специалисты этого профиля считаются в Даркнете самыми высокооплачиваемыми, их зарплаты в среднем могут достигать 20000 долларов в месяц.

Следующая ступень по популярности это так называемые «атакующие».

То есть те специалисты, которые могут проводить взломы ресурсов.

На третьем месте расположились так называемые «дизайнеры», IT-специалисты, которые способны скрывать разного рода вредоносное ПО под интересной «оберткой» и тем самым гарантировать его попадание на компьютеры жертв.

Средняя зарплата таких специалистов на рынке Даркнета колеблется в пределах от 1500 до 4000 долларов.

Что касается самого процесса устройства на работу в Даркнете, то выглядит он более чем обыкновенно.

Соискатели, откликнувшиеся на вакансии, проходят так называемое «собеседование», в рамках которого предоставляют резюме, портфолио выполненных работ, а также в 90% случаев им предлагается выполнить некоторое тестовое задание.

После успешного прохождения всех уровней отбора, «айтишник» в Даркнете точно также получает удалённую работу с гибким графиком и постоянной занятостью.

При этом больше всего объявлений о наборе IT-специалистов на форумах в Даркнете было именно в 2020 году (примерно 46% от общего числа исследованных сообщений).

Вероятно, это было связано с тем, что бушевал коронавирус, доходы из-за пандемии сильно упали и люди были вынуждены искать дополнительные источники заработка.

На нынешний момент объявлений о наборе IT-специалистов в Даркнете становится всё меньше и меньше.

Те, кто там себя зарекомендовал и обосновался, не торопится менять столь высокооплачиваемую работу на что-то другое.

Мир IT-специалистов Даркнета становится всё более и более закрытым.

Не стоит забывать и о так называемых персональных заданиях, это «шабашки», которые предлагаются специалисту персонально. Они оплачиваются отдельно и их учесть очень сложно.

Существует и постоянный доход от реализации тех или иных цифровых данных, которые были получены в ходе взломов базы данных пользователей, их личных номеров и всей остальной информации.

Цены разные, спрос тоже разный, поэтому тут сложно сказать о том, насколько велик такой приработок.

В целом, если усреднить вообще всё вышесказанное, то нормальный опытный IT-специалист, который решил попробовать свои силы в Даркнете, может минимально в среднем рассчитывать на 3000-5000 долларов дохода в месяц.

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