Соединённые Штаты Америки яростно вооружают Тайвань.
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Новый оборонный бюджет США, о котором много говорят в последнее время, уже принят и предусматривает выделение рекордной суммы в 10 млрд долларов для помощи Тайваню.
Если учитывать то, что весь бюджет армии Тайваня равняется 19 млрд долларов, то сумма, озвученная американскими «друзьями», просто гигантская и она по своему масштабу вполне сопоставима с поставками на Украину.
Очень знакомый сценарий.
Множество обоюдных провокаций и бесконечное обсуждение вопроса территориальной целостности КНР и не думает уходить из мировой повестки. США противостоят Китаю в глобальном понимании этого вопроса (и в торговом смысле, и в идеологическом, и в военном). Китай является единственным сдерживающим фактором в азиатско-тихоокеанском регионе против экспансии США.
Даже увеличенный из кармана американцев военный бюджет Тайваня и близко не сравнится с тем, какими силами обладает армия Китая. Тайваню эти деньги вряд ли помогут, но накачивание "полупроводникового острова" оружием не сулит ничего хорошего в будущем.
Китай, в конце концов, решит «вопрос Тайваня», но в случае перехода данного конфликта в «горячую фазу» мир ждут новые потрясения.